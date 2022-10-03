Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера

Who What Wear: дважды надетый бюстгальтер необходимо постирать в теплой воде

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер в соавторстве с менеджером по развитию бренда одежды La Perla Деборой Рамос раскрыла оптимальную частоту стирки бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам профессионалов, данный предмет гардероба можно надеть дважды, прежде чем потребуется удалить с него загрязнения. «Поскольку указанные изделия находятся в тесном контакте с кожей, они всегда должны содержаться в чистоте. Советую приобрести три или четыре удобные модели, которые вы будете носить регулярно. Таким образом, вы никогда не останетесь без чистого бра», — пояснила Рамос.

При этом для того чтобы бюстгальтеры дольше сохраняли первоначальные вид и форму, их предпочтительнее стирать вручную, отметили эксперты. Кроме того, необходимо уделять внимание температуре воды. «В слишком холодной воде нижнее белье не получится отчистить должным образом, в то же время в слишком горячей вы рискуете повредить ткань и свои руки. Теплая — идеальное решение», — заявила Рамос, добавив, что при использовании стиральной машины потребуются специальные мешки для бра, которые также необходимо застегнуть на крючки во избежание деформации.

Ранее в сентябре блогерша с никнеймом average_at_best_ раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети. Девушка сняла ответ на видео, в котором спрашивалось о периодичности очистки данного вида нижнего белья от загрязнений. Так, она призналась, что стирает указанный предмет гардероба примерно один раз в год.