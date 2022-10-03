Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера

Who What Wear: дважды надетый бюстгальтер необходимо постирать в теплой воде

Фото: Renji Desh / Unsplash

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер в соавторстве с менеджером по развитию бренда одежды La Perla Деборой Рамос раскрыла оптимальную частоту стирки бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам профессионалов, данный предмет гардероба можно надеть дважды, прежде чем потребуется удалить с него загрязнения. «Поскольку указанные изделия находятся в тесном контакте с кожей, они всегда должны содержаться в чистоте. Советую приобрести три или четыре удобные модели, которые вы будете носить регулярно. Таким образом, вы никогда не останетесь без чистого бра», — пояснила Рамос.

При этом для того чтобы бюстгальтеры дольше сохраняли первоначальные вид и форму, их предпочтительнее стирать вручную, отметили эксперты. Кроме того, необходимо уделять внимание температуре воды. «В слишком холодной воде нижнее белье не получится отчистить должным образом, в то же время в слишком горячей вы рискуете повредить ткань и свои руки. Теплая — идеальное решение», — заявила Рамос, добавив, что при использовании стиральной машины потребуются специальные мешки для бра, которые также необходимо застегнуть на крючки во избежание деформации.

Ранее в сентябре блогерша с никнеймом average_at_best_ раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети. Девушка сняла ответ на видео, в котором спрашивалось о периодичности очистки данного вида нижнего белья от загрязнений. Так, она призналась, что стирает указанный предмет гардероба примерно один раз в год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Одна из стран Восточной Европы отказалась принимать Украину в НАТО
Актер «Современника» получил повестку
Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите
Готовившие теракт в Воронежской области попали на видео
Россиянам предложили бюджетные туры на отечественный горнолыжный курорт
Во Франции передумали строить дома рядом с Эйфелевой башней из-за протестов
Россиянина осудили на шесть лет за попытку убить знакомого топором
Россиянам рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера
Румынские силовики провели обыски в подконтрольной «Газпрому» компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.