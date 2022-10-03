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Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Хуситы Йемена пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравиии

Фото: Hani Al-Ansi/ Globallookpress.com

Шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы), правящая на севере Йемена, пригрозила возобновить удары по нефтяной структуре Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».

Они призвали работающие там компании покинуть эту территорию. Представители движения подчеркнули, что враждебные страны нарушают условия перемирия и не дают йеменскому народу использовать свое право на распределение национальных богатств для выплаты зарплат государственным служащим.

«Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий», — заявили хуситы.

Ранее представитель группировки «Ансар Алла» Мухаммед Абдессалам, который является главой делегации хуситов на переговорах с правительством, выступил с опровержением сообщений о том, что стороны конфликта в Йемене смогли договориться о продлении перемирия, действующего уже полгода.

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Марина Совина
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