Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Хуситы Йемена пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравиии

Шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы), правящая на севере Йемена, пригрозила возобновить удары по нефтяной структуре Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».

Они призвали работающие там компании покинуть эту территорию. Представители движения подчеркнули, что враждебные страны нарушают условия перемирия и не дают йеменскому народу использовать свое право на распределение национальных богатств для выплаты зарплат государственным служащим.

«Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий», — заявили хуситы.

Ранее представитель группировки «Ансар Алла» Мухаммед Абдессалам, который является главой делегации хуситов на переговорах с правительством, выступил с опровержением сообщений о том, что стороны конфликта в Йемене смогли договориться о продлении перемирия, действующего уже полгода.