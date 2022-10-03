Кремль ответил на призыв Кадырова использовать в СВО маломощное ядерное оружие

Песков заявил, что применение ядерного оружия возможно только в соответствии с доктриной

Применение Россией ядерного оружия возможно только в соответствии с положениями доктрины. Об этом, реагируя на заявление Рамзана Кадырова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

1 октября после отвода российских войск из Красного Лимана глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти должны принять «кардинальные меры». В частности, нужно рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны, считает он.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [спецоперации]», — сказал пресс-секретарь президента.

По его мнению, эмоции не должны брать вверх даже в тяжелые минуты.

Россия объявила об отходе сил из Красного Лимана в Донецкой народной республике в субботу, 1 октября. Тогда Министерство обороны сообщило, что это произошло из-за угрозы окружения Вооруженных сил России и союзных войск. В связи с этим они были отведены на более выгодные рубежи.

Впоследствии Кадыров заявил, что к вынужденному отводу войск из Красного Лимана привели неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации. Генерал, по словам главы республики, выставил на рубежах мобилизованных из ЛНР и не обеспечил военных необходимой связью. Также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы.