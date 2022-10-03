Задержан грозивший «устроить резню» в университете РосНОУ первокурсник

Ректор РосНОУ Зернов сообщил о задержании грозившего «утроить резню» в вузе первокурсника

Ректор Российского нового университета Владимир Зернов сообщил, что оперативники московского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 18-летнего студента Олега Журавлева, который грозился «устроить резню» в стенах вуза. Его слова приводятся на сайте РосНОУ.

«Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета», — заявил руководитель образовательного учреждения.

По словам Зернова, информация о Журавлеве была незамедлительно переданы в спецслужбы. В настоящее время студент находится под стражей.

Ранее студент из Нижнего Новгорода пригрозил устроить массовое убийство в школе, чтобы привлечь внимание одной из ее учениц. Директор школы незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, которые быстро вычислили автора угроз. На допросе он объяснил, что таким образом пытался пошутить и привлечь внимание одной из школьниц.

