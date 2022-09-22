Россиянин пригрозил устроить массовое убийство в школе ради внимания ученицы

В Нижнем Новгороде студент пригрозил устроить массовое убийство ради внимания школьницы

Студент из Нижнего Новгорода пригрозил устроить массовое убийство в школе, чтобы привлечь внимание одной из ее учениц. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, ученик прислал директору школы сообщение, в котором неизвестный спрашивал у него расписание уроков для восьмого класса. «Ты не беспокойся, я просто готовлю массовое убийство, ничего такого», — написал подростку пользователь соцсетей под выдуманным ником.

Директор школы незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, которые быстро вычислили автора угроз. Им оказался 20-летний студент второго курса Мининского университета. На допросе он объяснил, что таким образом пытался пошутить и привлечь внимание одной из школьниц. Как пишет издание, полицейские не стали возбуждать уголовное дело и отпустили россиянина.

Ранее в Екатеринбурге ученик 11 класса элитной школы развесил плакаты с угрозами уничтожить мир и убить всех людей. Руководство учебного заведения заверило родителей других детей, что поведение подростка вызвано попыткой привлечь внимание и не представляет реальной опасности.