В элитной российской школе нашли сообщения с угрозами убийств

В Екатеринбурге подросток развесил в элитной школе плакаты с угрозами убить всех людей

В Екатеринбурге ученик 11 класса элитной школы развесил плакаты с угрозами уничтожить мир и убить всех людей. Об этом сообщает E1.RU.

Эти заявления напугали родителей других детей. По их словам, руководство школы закрывает глаза на действия подростка и пытается скрыть случившееся. «Администрация тоже запугивает учащихся и заставляет замалчивать эту тему, учителя требовали ничего не выкладывать и удалить фотографии», — рассказали изданию родители.

Инцидент произошел 26 апреля, а на следующий день в родительские чаты пришло сообщение, в котором руководство школы призвало не паниковать и связало поведение одиннадцатиклассника с нервами перед экзаменами.

«Он никому не собирался навредить. Все, что написано на его плакатах, и все действия, предпринятые им, не более чем попытка обратить на себя внимание», — приводит издание слова из отправленного родителям сообщения.

Их заверили, что подростка в гимназии все время будут сопровождать психолог и заместитель директора.

В департаменте образования сообщили, что по факту случившегося проводится расследование. Там заявили, что, по словам школьника, своим поступком он собирался привлечь к себе внимание. В ведомстве подчеркнули, что о ситуации оповестили полицию и прокуратуру.

В региональном МВД рассказали, что школьник ранее не стоял на учете, а также претендовал на золотую медаль и собирался продолжить учебу в престижном вузе в Москве. «При опросе он пояснил сыщикам, якобы сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата предварительного ЕГЭ», — сообщил изданию глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что школах практически каждого региона выявили случаи умышленного нарушения безопасности. По его словам, в учебных заведениях занижали степень их защищенности, из-за чего не привлекалась специализированная охрана.

15 апреля в Тюмени задержали 14-летнего школьника, готовившего массовое убийство. При обыске у него нашли селитру для производства взрывчатки, обрезок трубы и семь ножей.