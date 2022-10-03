Госдума приняла законы о принятии Запорожья и Херсонщины в состав России

Госдума приняла конституционные законы о принятии Запорожья и Херсонщины в состав России

Госдума единогласно приняла федеральные конституционные законы о принятии Херсонской и Запорожской областей в состав России. Трансляция заседания нижней палаты парламента доступна на Rutube.

Согласно документу, жители Запорожской и Херсонской областей признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства им дается месяц. А приобрести гражданство возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина России.

Законами о вхождении в состав России новых территории также определены границы четырех регионов. Так, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область входят в состав России в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области, в которых проходили референдумы.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о вхождении в состав России четырех новых регионов. До этого на этих территориях с 23 по 27 сентября прошли референдумы.