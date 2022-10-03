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В «Ростехе» отчитались о выполнении гособоронзаказа

В «Ростехе» заявили, что «Мотовилихинские заводы» в полном объеме выполняют гособоронзаказ

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Находящиеся с 2018 года в стадии банкротства «Мотовилихинские заводы» в полном объеме выполняют государственный оборонный заказ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Как заявили на предприятии, идет модернизация производства.

Усилия государственной корпорации и Минпромторга направлены на то, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии в Перми. «Благодаря финансовой помощи "Ростеха", на "Мотовилихинских заводах" полностью сохранены рабочие места, выплачивается заработная плата, проходит модернизация производства и в полном объеме выполняется гособоронзаказ», — отчитались в ведомстве.

Помимо поставок новой продукции, на предприятии продолжат работу по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию военной техники.

Ранее стало известно, что работникам оборонно-промышленного комплекса, которые работают над гособоронзаказом, могут предоставить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.

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Марина Совина
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