В «Ростехе» отчитались о выполнении гособоронзаказа

В «Ростехе» заявили, что «Мотовилихинские заводы» в полном объеме выполняют гособоронзаказ

Находящиеся с 2018 года в стадии банкротства «Мотовилихинские заводы» в полном объеме выполняют государственный оборонный заказ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Как заявили на предприятии, идет модернизация производства.

Усилия государственной корпорации и Минпромторга направлены на то, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии в Перми. «Благодаря финансовой помощи "Ростеха", на "Мотовилихинских заводах" полностью сохранены рабочие места, выплачивается заработная плата, проходит модернизация производства и в полном объеме выполняется гособоронзаказ», — отчитались в ведомстве.

Помимо поставок новой продукции, на предприятии продолжат работу по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию военной техники.

Ранее стало известно, что работникам оборонно-промышленного комплекса, которые работают над гособоронзаказом, могут предоставить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.