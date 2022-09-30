Работникам ОПК объяснили правила предоставления отсрочки от мобилизации

Выполняющим гособоронзаказ работникам ОПК могут предоставить отсрочку при мобилизации

Работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые работают над гособоронзаказом, могут предоставить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«В постановлении правительства определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа», — уточнили в правительстве.

Также там рассказали, что перечень предприятий, которым предоставят право на отсрочку, в течение следующих пяти дней утвердит Минпромторг. После этого список направят в Минобороны, а также в региональные военные комиссариаты.

Ранее стало известно, что мобилизация в России завершается только по решению главы государства.

О начале в стране частичной мобилизации президент Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.