Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации

«Объясняем.рф»: мобилизация завершится только по решению президента России

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Мобилизация в России завершается только по решению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает официальный госпортал «Объясняем.рф».

Таким образом россиянам ответили на вопрос, могут ли призвать военнообязанного после доклада главы региона о завершении мобилизации.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев заявил, что информация о сроках завершения мобилизации относится к ограниченным сведениям.«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет», — сказал Локтев, при этом уточнив, что сроки назвать не может.

О завершении мероприятий по мобилизации уже отчитались глава Крыма Сергей Аксенов, глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО исключил принятие Украины в альянс прямо сейчас
Путин заявил о сделанном народом Донбасса, Херсона и Запорожья выборе
К Killnet присоединились 14 хакерских группировок
Путин назвал историческим день присоединения к России новых территорий
Москвичам раскрыли план подготовки общественного транспорта к зиме
НАТО отказалась признавать вхождение четырех субъектов в состав России
Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации
Тарпищев прокомментировал возможную смену гражданства российской теннисисткой
G7 применит меры против поддерживающих результаты референдума на Украине
В районе проведения спецоперации заметили «Тайфун-ВДВ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.