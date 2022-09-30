Россиянам официально ответили на вопрос о завершении мобилизации

«Объясняем.рф»: мобилизация завершится только по решению президента России

Мобилизация в России завершается только по решению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает официальный госпортал «Объясняем.рф».

Таким образом россиянам ответили на вопрос, могут ли призвать военнообязанного после доклада главы региона о завершении мобилизации.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев заявил, что информация о сроках завершения мобилизации относится к ограниченным сведениям.«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет», — сказал Локтев, при этом уточнив, что сроки назвать не может.

О завершении мероприятий по мобилизации уже отчитались глава Крыма Сергей Аксенов, глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

