В российском регионе сообщили о завершении мобилизации

Глава Крыма Аксенов заявил о завершении мероприятий по мобилизации

В Крыму 25 сентября завершатся мобилизационные мероприятия, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», — заявил он.

Также глава региона выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы и исполнил свой долг, присоединившись к Вооруженным силам России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.