В Севастополе мобилизовали мужчину с сахарным диабетом

В Севастополе мобилизовали 47-летнего мужчину с сахарным диабетом и еще 4 диагнозами

В Севастополе мобилизовали 47-летнего офицера в запасе Александра Владимировича Свириденко, у которого диагностирован сахарный диабет и еще четыре хронических заболевания. Об этом «Ленте.ру» рассказали родственники мужчины. В военкомате отказались проверять медицинские документы, на требования провести медкомиссию угрожают арестом.

Мобилизация

Мужчина имеет опыт службы в морской авиации флота, однако еще в 1999 году был досрочно уволен в запас по состоянию здоровья, так как военная медицинская комиссия признала его ограниченно годным к военной службе.

21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, Свириденко вызвали в военкомат Гагаринского района Севастополя по адресу Пролетарская улица, 30. Прибыв в военкомат, мужчина предоставил документы, подтверждающие наличие пяти хронических заболеваний. Там информацию о диагнозах проигнорировали. В просьбе повторно провести медицинскую комиссию Свириденко также отказали.

Спрашивал, смогут ли ему оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, — ему на это ничего не ответили. На все его аргументы просто отвечали «годен» и обвиняли в том, что он не хочет Родину защищать. Он говорил: «Я готов, но чем я буду полезен, если я болен?» Когда потребовал провести медкомиссию по всем правилам, стали угрожать арестом и тюрьмой. Тогда пришлось согласиться, отпросился съездить домой за таблетками и вернулся, выхода не было Анастасия Свириденко дочь мобилизованного

Состояние здоровья

Свириденко имеет сразу несколько хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, диабетическая нефропатия после приема сахароснижающих средств, аутоиммунный тиреоидит, субклинический гипотиреоз, хронический гастродуоденит.

Мобилизованный предоставил военкомам результаты анализов из медицинской лаборатории (есть в распоряжении «Ленты.ру»), указывающие на крайне высокий уровень гликированного гемоглобина в крови (11,8 процента при норме до 6,5 процента). Ранее мужчина трижды в день принимал гипогликемические препараты в таблетках, однако, как сообщил его лечащий врач, такой показатель означает необходимость начать лечение уколами инсулина.

11,8% гликированного гемоглобина содержится в крови мобилизованного, что означает необходимость ежедневной инсулинотерапии

Что известно родственникам?

К настоящему моменту Свириденко уже несколько дней находится в войсковой части 13140 (810-я отдельная бригада морской пехоты) на улице Казачья бухта. К родным его не отпускают, лекарства не выдают — семья привозит препараты самостоятельно.

По словам Свириденко, вместе с ним в части находится еще несколько человек, ограниченно годных к военной службе по состоянию здоровья. «Почти все принимают какие-то таблетки», — рассказал мужчина родственникам. Отправка мобилизованных на фронт запланирована уже через день, 26 сентября.

Как папа может участвовать в боевых действиях и находиться в полевых условиях, если он болен и умрет без таблеток? К тому же ему нужен режим и определенное питание Анастасия Свириденко дочь мобилизованного

24 сентября стало известно, что в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора». Отмечается, что российское оборонное ведомство провело общее собрание в Третьем доме Министерства обороны, расположенном на Фрунзенской набережной, и отчитало военкоматы за привлечение к мобилизации «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения.