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Глава еще одного российского региона заявил о завершении частичной мобилизации

Глава Хакасии Коновалов заявил о завершении частичной мобилизации в регионе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Хакасии выполнили план по набору призывников в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в Telegram-канале.

«Благодарю жителей республики — настоящих патриотов, которые прошли мобилизацию в установленный срок и отправились к месту службы с четким пониманием, что они едут защищать свободу нашей страны, охранять мирное небо над нашей Родиной», — написал глава региона.

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Он пообещал, что случаи «палочного» подхода к частичной мобилизации будут пресечены, жалобы призванных россиян рассмотрят в индивидуальном порядке.

По словам Коновалова, семьям мобилизованных помогут, на каждую семью будут составлены социальные паспорта, по которым определят необходимые меры поддержки. Глава республики отдельно сообщит, если Министерство обороны поставит перед Хакасией новые задачи.

Ранее о завершении частичной мобилизации заявили в Бурятии. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются, а военкоматы продолжают работать с добровольцами.

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Анастасия Шейкина
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