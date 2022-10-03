Певица Земфира намекнула на выход нового альбома, опубликовав фото с датой

Рок-певица Земфира намекнула на выход нового альбома. На странице во «ВКонтакте» она поделилась публикацией фото с датой — 8 октября.

На снимке изображена девочка, которая смотрит в камеру. Кадр пропущен через красный фильтр.

Пользователи в комментариях предположили, что это обложка свежего релиза. Они также указали на то, что после 8 октября Земфира планирует отправиться в тур. У нее запланированы гастроли за рубежом, которые могут быть приурочены к выходу новой пластинки.

Ранее сообщалось, что концерты пройдут в 11 зарубежных городах с октября по ноябрь 2022 года. Певица выступит в Лимасоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Российские города в концертной программе не указаны.

Предыдущий тур «Маленький человек» был проведен в 2016 году. Во время гастролей Земфира посетила 20 городов России. Концерты также состоялись в Белоруссии, Эстонии, Литве, Латвии, Израиле, Германии, Великобритании, ОАЭ, США и Канаде. В 2021 года певица выпустила седьмой студийный альбом «Бордерлайн». Он стал первой за восемь лет пластинкой исполнительницы. В июле певица выпустила мини-альбом «Ах» — в него вошли четыре композиции.