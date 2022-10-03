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Зендея посетила Неделю моды в Париже в прозрачном комбинезоне на голое тело

Актриса Зендея посетила показ Valentino в прозрачном комбинезоне со стразами на голое тело

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Известно, что знаменитость посетила показ люксового бренда Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. На размещенных кадрах телезвезда позирует в облегающем комбинезоне на голое тело, который выполнен из черной прозрачной ткани, а также оверсайз-пиджаке с блестящими стразами.

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Стилисты уложили волосы Зендеи в гладкую прическу, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes в сочетании с коричневой помадой. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней — крупные висячие серьги в тон темного наряда.

В сентябре Зендея в парике стала мемом в сети из-за сходства с Ириной Аллегровой. Тогда в соцсетях начали распространяться снимки папарацци, на которых 26-летняя знаменитость запечатлена в машине со светлыми локонами и челкой.

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Майя Пономаренко
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