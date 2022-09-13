Зендея в парике стала мемом в сети из-за сходства с Ириной Аллегровой

Зендея в образе блондинки стала мемом из-за сходства с эстрадной певицей Ириной Аллегровой

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея надела парик и стала мемом из-за сходства с российской эстрадной певицей Ириной Аллегровой. На соответствующие посты в Twitter и Telegram обратили внимание журналисты издания Medialeaks.

По информации издания, в соцсетях начали распространяться снимки папарацци, на которых 26-летняя знаменитость запечатлена в машине со светлыми локонами и челкой. Отмечается, что в образе блондинки звезда сериала «Эйфория» отправилась на вечеринку в честь дня рождения поп-исполнительницы Бейонсе.

Пользователи платформ отметили, что Зендея в таком виде выглядит старше своих лет. «Вот это поворот — Зендея в образе Аллегровой на дне рождении Бейонсе», — написали администраторы Telegram-канала Синька.

Актрису также сравнили с другими известными певицами. «Мне показалось, что Зендея — это Рита Ора», — прокомментировал образ знаменитости юзер с никнеймом YoHan, прикрепив к размещенному фото портрет исполнительницы. «Зендая выглядит так, будто она в составе ABBA, это восхитительно», — оценил образ актрисы еще один пользователь сети под ником fern.

Ранее американский актер Тимоти Шаламе появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в ярком образе и стал мемом в сети. Фанаты сравнили артиста с персонажем Мистером Тумнусом — получеловеком-полукозлом из фильма «Хроники Нарнии».