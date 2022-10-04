78-летний пенсионер женился на девушке младше него на 60 лет по большой любви
На Филиппинах бывший фермер женился на девушке, которая младше него на 60 лет, «по большой любви». Об этом сообщает Daily Mirror.
78-летний Рашед Мангакоп познакомился с Халимой Абдуллой на званом ужине три года назад, когда девушке было 15 лет. Родственники пенсионера утверждают, что он сразу же влюбился в Абдуллу и вступил с ней в отношения. Спустя три года пара решила пожениться.
Племянник Мангакопа, Бен, рассказал, что и семья жениха, и семья невесты дали согласие на проведение церемонии. Он добавил, что Абдулла — первая жена его дяди, и они поженились не по расчету, а по большой и искренней любви.
После свадьбы молодожены сразу начали жить вместе и планировать детей.
Ранее сообщалось, что 62-летняя Шерил Макгрегор и ее 25-летний муж Куран Маккейн из штата Джорджия, США, отметили первую годовщину свадьбы и рассказали о планах на будущее. Супруги хотят завести ребенка от суррогатной матери.