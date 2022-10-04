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78-летний пенсионер женился на девушке младше него на 60 лет по большой любви

Daily Mirror: на Филиппинах 78-летний пенсионер женился на 18-летней девушке

Фото: Joice Kelly / Unsplash

На Филиппинах бывший фермер женился на девушке, которая младше него на 60 лет, «по большой любви». Об этом сообщает Daily Mirror.

78-летний Рашед Мангакоп познакомился с Халимой Абдуллой на званом ужине три года назад, когда девушке было 15 лет. Родственники пенсионера утверждают, что он сразу же влюбился в Абдуллу и вступил с ней в отношения. Спустя три года пара решила пожениться.

Племянник Мангакопа, Бен, рассказал, что и семья жениха, и семья невесты дали согласие на проведение церемонии. Он добавил, что Абдулла — первая жена его дяди, и они поженились не по расчету, а по большой и искренней любви.

После свадьбы молодожены сразу начали жить вместе и планировать детей.

Ранее сообщалось, что 62-летняя Шерил Макгрегор и ее 25-летний муж Куран Маккейн из штата Джорджия, США, отметили первую годовщину свадьбы и рассказали о планах на будущее. Супруги хотят завести ребенка от суррогатной матери.

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Евгения Черкасова
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