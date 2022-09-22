62-летняя женщина отметила годовщину свадьбы со своим 25-летним мужем

Daily Star: супруги с 37-летней разницей в возрасте рассказали о планах на будущее

62-летняя Шерил Макгрегор и ее 25-летний муж Куран Маккейн из штата Джорджия, США, отметили первую годовщину свадьбы и рассказали о планах на будущее. Об этом сообщает Daily Star.

Макгрегор знала Маккейна с 2015 года: тогда ему было 15 лет, он работал в ресторане быстрого питания, которым управлял ее сын. Спустя пять лет они вновь встретились и, по их словам, поняли, что, несмотря на огромную разницу в возрасте, хотят быть друг с другом. В 2021 году Маккейн сделал предложение Макгрегор.

Супруги рассказали, что в данный момент планируют завести ребенка от суррогатной матери.

Подписчики супругов в TikTok разделились на два лагеря: одни осуждают их за большую разницу в возрасте, другие радуются за молодоженов. «Почему бы не быть счастливыми, пока есть возможность? Возраст не имеет значения», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании влюбленные с 35-летней разницей в возрасте рассказали об особенностях своих отношений и реакции близких на их союз. У 57-летнего мужчины четыре дочери, две из которых приняли его 22-летнюю возлюбленную, а другие две не могут смириться с выбором отца.