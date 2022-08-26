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Пара с 35-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях своих отношений

Британская пара с 35-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях своих отношений

Фото: @agegap50 / tiktok

В Великобритании влюбленные с 35-летней разницей в возрасте рассказали об особенностях своих отношений и реакции близких на их союз. Об этом сообщает Daily Mirror.

22-летняя Бритни и ее 57-летний избранник Джеймс создали аккаунт в TikTok, чтобы делиться подробностями своей личной жизни. У мужчины четыре дочери, две из которых приняли Бритни, а другие две не могут смириться с выбором отца. По словам Джеймса, одна из них мечтает избавиться от его возлюбленной.

Мать и сестра девушки не имеют ничего против ее отношений, они, напротив, планируют принять участие в подготовке контента для TikTok. Пара призналась, что не сталкивается с негативом со стороны незнакомцев, их чаще поддерживают.

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Эксперт в области отношений Джейк Мэддок считает, что пары с разницей в возрасте формируются во многом из-за того, что мужчины позже взрослеют. «Мужчинам требуется примерно на 10 лет больше времени, чтобы стать эмоционально зрелыми, чем женщинам», — объяснил он. По его мнению, 10 лет — идеальная разница в возрасте. Он добавил, что гораздо реже видит счастливые пары, где женщина намного младше мужчины.

Ранее сообщалось, что 69-летний американец Дэйв и его жена, 27-летняя филиппинка Джеки, рассказали о неоднозначной реакции людей на их союз. Влюбленные пытались писать о своей совместной жизни в социальных сетях, но столкнулись с осуждением пользователей.

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Евгения Черкасова
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