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Пара с 42-летней разницей в возрасте поделилась историей своей любви

Seven News: пару с 42-летней разницей в возрасте люди осудили за брак

Фото: unsplash

69-летний американец Дэйв и его жена, 27-летняя филиппинка Джеки, рассказали о неоднозначной реакции людей на их союз. Своей историей любви пара с 42-летней разницей в возрасте поделилась с австралийским телеканалом Seven News.

Джеки и ее будущий муж Дэйв познакомились в октябре 2016 года на сайте знакомств. «Я отправил ей сообщение, в котором, по сути, сказал, что мне понравился ее профиль, и я хотел бы с ней познакомиться», — вспоминает Дэйв. После нескольких свиданий они стали парой, а позже заключили брак.

Влюбленные пытались писать о своей совместной жизни в социальных сетях, но столкнулись с осуждением пользователей. Незнакомые с ними люди утверждали, что Джеки вышла замуж за Дэйва ради его денег или получения грин-карты, которая позволяет иностранцу постоянно проживать на территории США.

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Позитивные отклики тоже встречались, сторонники Джеки и Дейва писали, что разница в возрасте не имеет значения, и самое главное, чтобы супруги были счастливы.

Ранее сообщалось, что 87-летняя женщина из Великобритании отметила 17-ю годовщину свадьбы с 47-летним мужем и поделилась секретом счастливого брака. Пара утверждает, что это была любовь с первого взгляда.

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Алиса Удовик
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