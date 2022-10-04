Лавров обвинил Украину в призывах убивать русских людей по всему миру

Глава МИД Лавров обвинил Украину в призывах убивать русских людей по всему миру

Глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании Совета Федерации обвинил Украину в призывах убивать русских людей по всему миру. Цитату приводит ТАСС.

«Официальные лица Украины не стесняются своей неонацистской сущности», — считает министр.

На заседании, в ходе которого выступил Лавров, Совфед одобрил договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.