Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский экономист заявил о причастности США к авариям на «Северных потоках»

Экономист Сакс: «Северный поток» взорвали американцы, и все это знают
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / Handout via TT News Agency / Reuters

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США причастны к авариям, произошедшим на газопроводах «Северного потока» в Балтийском море. Об этом Сакс рассказал в эфире Bloomberg.

«Я считаю, что это было дело рук США, возможно, вместе с Польшей», — заявил эксперт.

В качестве доказательства Сакс сказал, что около «Северного потока» были американские вертолеты, которые обычно базируются в польском Гданьске. Также Сакс упомянул угрозы, исходящие от властей США о том, что «так или иначе "Северному потоку" придет конец».

Ранее экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что мотив для совершения атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» был в первую очередь у США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП
Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну
Генпрокурор России прибыл во Вьетнам
Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател
Рухнувшая облицовка здания в Москве ранила двух несовершеннолетних девушек
Россияне пожаловалась на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции
В Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке
Экс-сотрудники метро Москвы получили условные сроки по делу о гибели 24 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.