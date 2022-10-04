Американский экономист заявил о причастности США к авариям на «Северных потоках»

Экономист Сакс: «Северный поток» взорвали американцы, и все это знают

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США причастны к авариям, произошедшим на газопроводах «Северного потока» в Балтийском море. Об этом Сакс рассказал в эфире Bloomberg.

«Я считаю, что это было дело рук США, возможно, вместе с Польшей», — заявил эксперт.

В качестве доказательства Сакс сказал, что около «Северного потока» были американские вертолеты, которые обычно базируются в польском Гданьске. Также Сакс упомянул угрозы, исходящие от властей США о том, что «так или иначе "Северному потоку" придет конец».

Ранее экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что мотив для совершения атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» был в первую очередь у США.