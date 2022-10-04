Экс-сенатор США заявил о мотивах Штатов для атаки на «Северные потоки»

Экс-сенатор США Блэк: мотив для подрыва «Северных потоков» был прежде всего у Штатов

Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что мотив для совершения атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» был в первую очередь у США. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он отметил, что причастность Киева и Москвы к подрыву маловероятна. Украина, по мнению сенатора, лишена возможностей для осуществления подобных действий. «Я профессиональный судья и рассматриваю преступления как с точки зрения мотива, так и возможностей и способов произвести что-то подобное взрыву на большой глубине океана. Немногие страны способны сделать это», — утверждает Блэк.

Экс-сенатор подчеркнул, что невзирая на обвинения России во взрывах со стороны некоторых западных стран, эта версия звучит нелепо. «Это просто глупо и абсурдно, если у кого и есть мотив подорвать газопровод, так это не у России. <...> Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», — заключил Блэк.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил о категорическом отказе Вашингтона признавать какую-либо причастность ко взрывам на «Северных потоках».