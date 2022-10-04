Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками США в Сирии

ЦПВС: АН-26 ВКС РФ был вынужден уклониться от столкновения с беспилотниками США в Сирии

Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации военно-космических сил (ВКС) РФ, выполнявший рейс в целях снабжения российской группировки войск в Сирии, накануне был вынужден уклониться от столкновения с двумя американскими ударными беспилотниками в воздухе на севере страны. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передает ТАСС.

Как отметили в Минобороны России, инцидент произошел в понедельник, 3 октября, в 07:25 по московскому времени. Самолет Ан-26 был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии.

Егоров подчеркнул, что это не первый случай нарушения американскими военными положений Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, подписанного сторонами 20 октября 2015 года.

Ранее Вооруженные силы (ВС) США сбили иранский беспилотник в Иракском Курдистане. В Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕNТCОМ) также осудили удары сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по формированиям в Ираке. По информации СЕNТCОМ, в результате ударов иранских сил военнослужащие США не пострадали, американская техника не повреждена.