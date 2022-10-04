После начала работы призывных пунктов на границе с Казахстаном пропали очереди

Губернатор заявил, что в Астраханской области не осталось желающих пересечь границу

В Астраханской области больше нет пробки на въезд в Казахстан на КПП в Красноярском районе. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Принятые решения о введении режима повышенной готовности на территории Красноярского района и размещении выездного пункта мобилизации военного комиссариата показали свою высокую эффективность. Число желающих пересечь границу сейчас сошло на нет», — написал глава региона.

По его словам, властям удалось не допустить провокации на границе с Казахстаном. Губернатор оценил обстановку на пункте пропуска через границу как спокойную, подчеркнув, что очереди из легковых машин с российской стороны нет.

О том, что россиянам, подлежащим призыву, начали вручать повестки в мобильном призывном пункте в Астраханской области на границе с Казахстаном, стало известно 30 сентября. Повестки там получали все россияне, которые состоят на воинском учете, сообщали власти.