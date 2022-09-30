Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

Подлежащие призыву россияне начали получать повестки на границе с Казахстаном

Россиянам, подлежащим призыву, начали вручать повестки в мобильном призывном пункте в Астраханской области на границе с Казахстаном. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Красноярского района региона Руслан Бисенов.

«Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», — рассказал он. По его словам, те, кто получил соответствующий документ, не могут выехать из России на основании указа главы государства Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

«Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учете», — уточнил Бисенов.

Ранее сообщалось, что временный пункт мобилизации развернут в Астраханской области на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Караузек», где образовалась многокилометровая пробка машин с россиянами, желающими покинуть страну. По данным властей, среди ожидающих выезда много мужчин призывного возраста.

Пункт военного комиссариата на границе с Казахстаном также начал работу в Саратовской области на пограничном пункте пропуска Озинки.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.