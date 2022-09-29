В российском регионе на границе с Казахстаном откроют пункт мобилизации

В Астраханской области откроют пункт мобилизации на границе с Казахстаном

Пункт мобилизации откроют в Астраханской области на границе с Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Игоря Бабушкина.

Временный пункт мобилизации будет развернут на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Караузек», где образовалась многокилометровая пробка машин с россиянами, желающими покинуть страну. По данным властей, среди ожидающих выезда много мужчин призывного возраста.

На КПП уже начали сверку документов выезжающих граждан с федеральным реестром подлежащих мобилизации. Россияне, которые подходят под призыв и не имеют отсрочку или разрешение на выезд от военкомата, через границу не пропускаются.