Власти ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс»

Власти Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на «Верхнем Ларсе»

Власти Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло, пишет ТАСС.

Данный документ ограничивает въезд автомобилей в регион за некоторыми исключениями. Так, машины с номерами других республик пускать не будут.

До этого ФСБ заявила о задержании около десятка человек на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Причиной массовых задержаний стали определенные договоренности таксистов с работниками МВД, а также поборы с желающих проехать к КПП.

Кроме того, на КПП «Верхний Ларс» заметили автомобиль с надписью «военный комиссариат». Власти Северной Осетии рассказали, что повестки на границе будут выдавать жителям всех регионов. При этом незадолго до этого отмечалось, что выдача повесток организована на КПП только для жителей Северной Осетии.

27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу. Позднее также появились первые сообщения о работниках военкомата, которые проверяют, подлежат ли россияне мобилизации. Если гражданин подпадает под призыв, то для него начинают оформлять соответствующую повестку прямо на границе.