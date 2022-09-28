ФСБ заявила о задержании около десятка человек в Северной Осетии

ФСБ задержала десяток человек на КПП «Верхний Ларс», среди них оказались полицейские

ФСБ заявила о задержании около десятка человек на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Причиной массовых задержаний стали определенные договоренности таксистов с работниками МВД, а также поборы с желающих проехать к КПП. По данным издания, среди остановленных ФСБ оказались в основном полицейские и таксисты. По меньшей мере двое полицейских были задержаны на объездной дороге вблизи поворота к осетинскому селу Кобань.

Помимо этого, на КПП «Верхний Ларс» заметили автомобиль с надписью «военный комиссариат». Ранее власти Северной Осетии сообщали, что повестки на границе будут выдавать жителям всех регионов. При этом незадолго до этого отмечалось, что выдача повесток организована на КПП только для жителей Северной Осетии.

27 сентября также стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу. Позднее также появились первые сообщения о работниках военкомата, которые проверяют, подлежат ли россияне мобилизации. Если гражданин подпадает под призыв, то для него начинают оформлять соответствующую повестку прямо на границе.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего собираются призвать в ряды ВС РФ 300 тысяч резервистов.