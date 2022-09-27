Власти российского региона на границе с Грузией рассказали о вручении повесток

Власти Северной Осетии сообщили, что повестки на границе получают жители всех регионов

В Северной Осетии на пункте пропуска «Верхний Ларс», находящемся на границе с Грузией, получают повестки жители всех регионов России, а не только осетины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства приграничного региона, пишет РБК в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба главы и правительства Северной Осетии заявляла, что повестки вручают только жителям республики.

«Сейчас ситуация меняется. Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет», — объяснили в пресс-службе.

Там добавили, что основной вопрос получения повестки состоит в том, что она должна быть вручена лично в руки призывнику. «А по месту жительства, прописки и так далее — это уже вопрос второй», — заключили в правительстве.

Ранее стало известно, что Минобороны в рамках объявленной частичной мобилизации не будет требовать от государственных органов Казахстана, Грузии и других стран принудительного возвращения уехавших туда россиян.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.