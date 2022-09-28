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В граничащем с Казахстаном российском регионе ввели повышенную готовность

Бисенов: в Красноярском районе Астраханской области ввели режим повышенной готовности

Фото: Pavel Mikheev / Reuters

В граничащем с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области со среды, 28 сентября, ввели режим повышенной готовности в связи с «неблагоприятной обстановкой, связанной с нарушением организации дорожного движения». Об этом сообщил глава района Руслан Бисенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как заявляет Бисенов, такое решение было принято, поскольку большое скопление автомобилистов около пункта пропуска через госграницу «Караузек» может привести «к нарушению жизнеобеспечения населения, а также возникновению и распространению различных острых инфекций».

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Глава района объяснил, что власти хотят разгрузить трассу «Астрахань — Красный Яр», ведущую к Казахстану, и уже начали работу «по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта». Проезжать через понтонную переправу и внутри села Красный Яр такому транспорту запретят.

Кроме того, правоохранители, Госавтоинспекция и пожарные усилят контроль в окрестностях села Караозек. В районе сел Караозек, Кошелева, Кривой Бузан, Бакланье и других соседних населенных пунктов будет дежурить дополнительная бригада скорой помощи.

Ранее 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Данный документ ограничивает въезд автомобилей в регион за некоторыми исключениями. Машины с номерами других республик пускать не будут.

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Марина Совина
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