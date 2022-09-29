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В российском регионе на границе с Казахстаном начал работу пункт мобилизации

В Саратовской области на границе с Казахстаном начал работу пункт военного комиссариата

Фото: Евгений Березкин / Коммерсантъ

Мобильный пункт военного комиссариата начал работу на пограничном пункте пропуска Озинки Саратовской области на границе России с Казахстаном. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники военкомата и полиции вручают местным жителям призывного возраста повестки для уточнения документов воинского учета, а также разъясняют гражданам порядок действий при частичной мобилизации.

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Ранее стало известно, что в Саратовской области призвали 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева. Мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и был только на трехмесячных сборах около 40 лет назад. После публикаций сообщений в СМИ информация о произошедшем была передана в региональный военкомат, который провел проверку по данному факту. В результате призыв россиянина отменили.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Евгения Куликова
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