В Белоруссии заявили о гарантированном российском «ядерном зонтике»

Посол России Грызлов заявил, что безопасность Белоруссии гарантирована «ядерным зонтиком»

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что белорусская безопасность гарантирована российском «ядерным зонтиком». Об этом сообщается на сайте посольства.

«При необходимости — в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом — Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и "ядерным зонтиком"», — говорится в заявлении ведомства.

Грызлов также упомянул реализацию Военной доктрины Союзного государства и функционирование единой группировки войск. Он подчеркнул, что на территории Белоруссии есть новейшие образцы ракетного вооружения России. Кроме того, посол отметил, что одним из приоритетов является безопасность границ Союзного государства в условиях агрессии Запада, ведущейся через Украину против России.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва быстро научились договариваться по проблемным вопросам, а также смотреть на ситуацию реально. По его словам, необходимо уметь искать баланс и учитывать мнения друг друга.