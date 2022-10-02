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Минск и Москва заявили об умении быстро договариваться по проблемным вопросам

Мезенцев: Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию, заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.

Как уточнил дипломат, «почерк работы над 28 союзными программами» стал заделом и ресурсом. «Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу», — подчеркнул он.

По мнению госсекретаря, необходимо уметь искать баланс и учитывать мнения друг друга.

29 сентября Москва и Минск расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок и подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России. Соглашение подписали главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев.

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Марина Совина
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