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Россия и Белоруссия расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок

Минтранс Белоруссии: Москва и Минск подписали соглашение о транзите грузов через РФ

Фото: Ministry of Defence of the Russia/ Globallookpress.com

Москва и Минск расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок и подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, об этом сообщил Минтранс Белоруссии.

«Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру», — рассказали в ведомстве.

Соглашение подписали главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев. Последний отметил, что расширение сотрудничества позволит Минску сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить контакты с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Главы государств обсудили экономические вопросы, работу в рамках строительства Союзного Государства, а также совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений».

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Марина Совина
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