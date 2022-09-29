Россия и Белоруссия расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок

Минтранс Белоруссии: Москва и Минск подписали соглашение о транзите грузов через РФ

Москва и Минск расширили сотрудничество в сфере грузоперевозок и подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, об этом сообщил Минтранс Белоруссии.

«Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру», — рассказали в ведомстве.

Соглашение подписали главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев. Последний отметил, что расширение сотрудничества позволит Минску сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить контакты с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Главы государств обсудили экономические вопросы, работу в рамках строительства Союзного Государства, а также совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений».

