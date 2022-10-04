В Германии раскритиковали Бербок за слова о Путине

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после ее слов об изоляции Путина

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей о том, что президент России Владимир Путин «изолирован от всего мира». Выражая свое мнение в комментариях к посту со статьей газеты в Twitter, они раскритиковали главу МИД ФРГ, которая призналась, что серьезно относится к заявлениям российского лидера, касающимся применения ядерного оружия.

Некоторые из комментаторов скептически отнеслись к признанию Бербок и принялись осуждать политику немецких властей.

«Ерунда, она ничего не воспринимает всерьез. В противном случае мы бы остались в стороне», «Тем не менее в последнее время риторика ее была другой», «Мы очень серьезно относимся к словам Путина, однако продолжим игнорировать мирные переговоры и продолжим посылать деньги и оружие», «Мы все заметили, что с тех пор, как началась война, госпожа Бербок так серьезно относится к этому вопросу, что по сей день не сделала ничего, чтобы урегулировать эту войну дипломатическим путем», «Самое глупое немецкое правительство, которое когда-либо существовало», «Если бы ты относилась к ним [заявлениям] серьезно, ты бы не говорила такой чепухи», — написали в комментариях пользователи, оценивая слова главы ведомства.

Среди пользователей платформы нашлись и те, кто призвали Бербок уйти в отставку. «Несите возложенную на вас ответственность должным образом или пожалуйста, уходите в отставку, сейчас нам действительно нужно правительство, возглавляемое уравновешенным человеком», — отметил пользователь с ником stillhopeful.

Его поддержали еще несколько комментаторов, в том числе и Jacqueline C. Segschneider. «Вместо того чтобы заботиться о гражданском населении, добиваться переговоров (нет, не продиктованного мира), заботиться о женщинах в Иране, мире в Йемене и Армении, она производит только болтовню», — написала она, сопроводив пост хештегом #Бербоквотставку.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса компании INSA, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала самым популярным политиком в ФРГ.