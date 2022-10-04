Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Еще одна азиатская курортная страна сняла все ограничения на въезд для россиян

АТОР: Камбоджа отменила все въездные ограничения для туристов 3 октября
СюжетВизы в Европу:

Фото: Cindy Liu / Reuters

Власти еще одной азиатской страны, Камбоджи, отменили все коронавирусные ограничения для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что иностранцам больше не придется подготавливать документы, подтверждающие их антиковидный статус, при въезде в Камбоджу. Популярная курортная страна сняла все въездные ограничения по COVID-19 3 октября.

Материалы по теме:
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам» Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
3 сентября 2019
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

В АТОР напомнили россиянам, что виза в Камбоджу оформляется по прибытии. По ней путешественники из РФ могут находиться в стране не дольше 30 дней.

При этом специалисты уточняют, что прямых перелетов из России в Камбоджу до сих пор нет. Поэтому чаще всего страну посещают туристы, отдыхающие во Вьетнаме или Таиланде.

Так, по данным АТОР, в настоящее время пятидневный тур в Камбоджу без расходов на перелет обойдется россиянам примерно в 23 тысячи рублей на двоих в том случае, если организовывать такой отдых в дополнение к основному таиландскому. Путевку в Таиланд можно приобрести за 180 тысяч рублей на двоих.

Однако если выбирать Камбоджу в качестве самостоятельного направления, то за пятидневный отдых туристам придется заплатить минимум 375 тысяч рублей на двоих, 360 тысяч рублей из которых — траты на перелет в обе стороны на двух человек.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Южной Кореи смягчили правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 1 октября. Теперь туристам больше не придется сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по приезде в страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Байден созвонился с Зеленским
Стал известен процент доверяющих итогам референдумов россиян
Оператор «Северного потока-2» назвал сроки обследования газопровода
В Москве неизвестный бросил петарду в банкомат и попал на видео
Глава Нацбанка Украины объяснил уход в отставку
Российского подростка задержали за домогательство к 13-летней школьнице
Илон Маск снова захотел купить Twitter
Волейболисткам американской школы запретили вход в раздевалку из-за трансгендера
Появилось видео с бьющим в воздух Дмитрием Гордоном во время потасовки
Части США предрекли вечную мегазасуху
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.