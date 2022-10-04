Еще одна азиатская курортная страна сняла все ограничения на въезд для россиян

АТОР: Камбоджа отменила все въездные ограничения для туристов 3 октября

Власти еще одной азиатской страны, Камбоджи, отменили все коронавирусные ограничения для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что иностранцам больше не придется подготавливать документы, подтверждающие их антиковидный статус, при въезде в Камбоджу. Популярная курортная страна сняла все въездные ограничения по COVID-19 3 октября.

В АТОР напомнили россиянам, что виза в Камбоджу оформляется по прибытии. По ней путешественники из РФ могут находиться в стране не дольше 30 дней.

При этом специалисты уточняют, что прямых перелетов из России в Камбоджу до сих пор нет. Поэтому чаще всего страну посещают туристы, отдыхающие во Вьетнаме или Таиланде.

Так, по данным АТОР, в настоящее время пятидневный тур в Камбоджу без расходов на перелет обойдется россиянам примерно в 23 тысячи рублей на двоих в том случае, если организовывать такой отдых в дополнение к основному таиландскому. Путевку в Таиланд можно приобрести за 180 тысяч рублей на двоих.

Однако если выбирать Камбоджу в качестве самостоятельного направления, то за пятидневный отдых туристам придется заплатить минимум 375 тысяч рублей на двоих, 360 тысяч рублей из которых — траты на перелет в обе стороны на двух человек.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Южной Кореи смягчили правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 1 октября. Теперь туристам больше не придется сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по приезде в страну.