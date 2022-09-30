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Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян

Власти Южной Кореи отменили с 1 октября обязательный тест на COVID-19 по приезде в страну

Фото: Unsplash

Власти Южной Кореи смягчили правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности республики.

Согласно обновленным протоколам, въезжающие в популярную азиатскую страну туристы больше не обязаны сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по приезде в страну. «С 1 октября отменяется обязательное ПЦР-тестирование в течение одних суток по прибытии для всех приезжающих», — заявили южнокорейские власти. 

Отмечается, что решение о смягчении антиковидных мер было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее полиция города Ульсан в Южной Корее задержала женщину, которая, предположительно, убила двух своих детей, упаковала их тела в чемоданы и сдала в камеру хранения в аэропорту новозеландского Окленда. Преступление было совершено еще в 2018 году. Все это время останки детей были в чемоданах, находящихся в багажном хранилище. 

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Валентина Процкова
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