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Карл III начнет платить принцу Уильяму за аренду любимого дома

Король Карл III будет платить принцу Уильяму за аренду любимой резиденции Highgrove House

Фото: Jon Super / Reuters

Британский король Карл III будет платить за аренду семейной резиденции Highgrove House в графстве Глостершир. После смерти королевы Елизаветы II недвижимость перешла к принцу Уэльскому Уильяму. Об этом сообщает The Sun.

После смерти королевы принцу Уильяму перешло герцогство Корнуолл и недвижимость стоимостью 345 миллионов фунтов стерлингов. Highgrove House является частью владений и считается любимым домом короля Карла III. Теперь монарх фактически будет отдавать своему сыну до 700 тысяч фунтов стерлингов в год.

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Резиденция стала частью герцогства в 1980 году, с того момента она превратилась в семейный дом. «Король заключил долгосрочный договор аренды. Он будет отдавать арендную плату за Highgrove House и прилегающие к нему земли», — уточнил источник издания.

Ранее стало известно, что Карл III и его супруга Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Они посчитали место более комфортным для проживания. Источники, близкие к королевской семье, не исключили, что Карл III сделает Букингемский дворец более открытым для общественности.

Нина Ташевская
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