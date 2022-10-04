Карл III начнет платить принцу Уильяму за аренду любимого дома

Король Карл III будет платить принцу Уильяму за аренду любимой резиденции Highgrove House

Британский король Карл III будет платить за аренду семейной резиденции Highgrove House в графстве Глостершир. После смерти королевы Елизаветы II недвижимость перешла к принцу Уэльскому Уильяму. Об этом сообщает The Sun.

После смерти королевы принцу Уильяму перешло герцогство Корнуолл и недвижимость стоимостью 345 миллионов фунтов стерлингов. Highgrove House является частью владений и считается любимым домом короля Карла III. Теперь монарх фактически будет отдавать своему сыну до 700 тысяч фунтов стерлингов в год.

Резиденция стала частью герцогства в 1980 году, с того момента она превратилась в семейный дом. «Король заключил долгосрочный договор аренды. Он будет отдавать арендную плату за Highgrove House и прилегающие к нему земли», — уточнил источник издания.

Ранее стало известно, что Карл III и его супруга Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Они посчитали место более комфортным для проживания. Источники, близкие к королевской семье, не исключили, что Карл III сделает Букингемский дворец более открытым для общественности.