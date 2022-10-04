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В России выявили 21 687 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 21 687 случаев COVID-19 за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России за сутки выявили 21 687 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 094 872, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 4 октября.

Днем ранее число заболевших составило 24 158.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Санкт-Петербурге (1763), Москве (1442) и Самарской области (747). Меньше всего — в Республике Алтай (4 случая), в Республике Тыва(5 случаев), а также в Чечне (6 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3038. За этот же период 45 437 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 221 339.

За сутки в России зарегистрировали 107 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 387 666 человек.

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Анна Щербакова
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