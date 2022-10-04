Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Совет Федерации предоставил мобилизованным россиянам право на кредитные каникулы

Совет Федерации одобрили закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, передает РИА Новости

Как пояснили агентству в Минтруде, мобилизованным и добровольцам для получения кредитных каникул нужно подать заявление. Кредитные каникулы будут предоставляться на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней.

При этом и во время кредитных каникул можно будет вносить посильные платежи по займам. Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены.

Ранее стало известно, что военнослужащие имеют право на то, чтобы их освободили от налога на имущество физлиц. Это распространяется на один объект из перечисленных категорий: квартиры или комнаты; жилой дом, гараж или машино-место (и иное помещение или сооружение, которое не используют в предпринимательской деятельности).

21 сентября было объявлено о начале частичной мобилизации в стране. По официальным заявлениям, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.