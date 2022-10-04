В Волгограде открылась галерея современного искусства

В здании речного вокзала в Волгограде открыли галерею современного искусства «Порт Волга»

В здании волгоградского Речпорта открылась галерея современного искусства «Порт Волга». Как уточняет KP.RU, новая галерея собрала работы 23 художников из разных городов России.

Поднимаясь по винтовой лестнице с 1 на 6 этаж, жители и гости города смогут увидеть картины художников из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Нальчика, Санкт-Петербурга, Грозного, Ульяновска и Петрозаводска. Вниманию ценителей искусства представлены не только живопись, но и фотография, коллажи, видео-арты, скульптура, керамика, и даже VR-инсталляции и генеративное искусство. Первой экспозиции в галерее дали название «В чем сила?»

Рассказывая о новой галерее, спонсор выставки, волгоградкий бизнесмен Александр Малашкин, отметил, что считает это название особенно актуальным. «Сила, наверное, в том, что у каждого из нас есть желание любить и создавать», — заявил он, беседуя с журналистами.

Куратор выставки Алина Даулекталиева отметила, что идея собрать такую экспозицию родилась еще 9 месяцев назад. По ее словам, многие художники встретили инициативу с энтузиазмом. «Когда мы задумывали выставку, был еще январь. Сегодня может казаться, что сила в другом, но мы говорим о созидательной силе. Авторы размышляли о силе локальной истории, места, времени, силе семьи, мысли, силе человека», — объяснила собеседница KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Казанском Кремле 7 октября откроется выставка «Пять стихий», посвященная искусству керамики Татарстана. Уточнялось, что в дни проведения выставки гостям и жителям республики будут представлены работы пестречинских мастеров XX века и авторские работы Натальи Пилюгиной XXI века.