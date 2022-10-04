В США заявили о новых поставках РСЗО HIMARS для Украины

AP: США выделят Украине $625 миллионов военной помощи, отправят 4 установки HIMARS

США выделят Украине 625 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи, в его состав также войдут четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые отправят в действующую украинскую армию, официальное объявление со стороны Белого дома должно быть опубликовано 4 октября. О новых поставках сообщает Assosiated Press (AP).

«США вскоре объявят об отправке четырех пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объеме 625 миллионов долларов», — заявили представители агентства. Таким образом, общее количество отправленных для Вооруженных сил Украины РСЗО HIMARS достигнет 20 единиц.

Ранее постоянный представитель ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг назвал невозможным ответ НАТО на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, поскольку Украина не входит в состав блока. Он подчеркнул, что вступление Киева в организацию грозит развитием большой войны. Участниками этого конфликта станут 30 государств, нежелающих осуществления военных действия.