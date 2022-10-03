В НАТО объяснили невозможность ответить на просьбы Зеленского о помощи

Постпред ФРГ в НАТО Кениг назвал невозможным ответ альянса на просьбы Зеленского о помощи

Постоянный представитель ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг объяснил, с чем связана невозможность альянса ответить на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи. Его слова приводит Spiegel.

Невозможно помочь

Постпред Германии назвал невозможным ответ НАТО на просьбы Зеленского о помощи, поскольку Украина не входит в состав блока. Он подчеркнул, что вступление Киева в организацию грозит развитием большой войны. Участниками этого конфликта станут 30 государств, нежелающих осуществления военных действия.

Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. <…> Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях Рюдигер Кениг постпред ФРГ при НАТО

Кенг добавил, что помощь Киеву от его западных партнеров из НАТО следует рассматривать как действия отдельных государств, а не самого альянса.

Ранее газета New York Times написала, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения российской спецоперации. В случае присоединения Киеву к альянсу ему пришлось бы обратиться к пятой статье устава о взаимной обороне всех членов.

30 стран входят в НАТО

«Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», — отметили журналисты издания.

Реакция НАТО

В интервью телекомпании NBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о вступлении Украины в альянс. Он подчеркнул, что принятие любой страны в блок требует консенсуса всех 30 государств-союзников Североатлантического альянса.

НАТО придерживается политики открытых дверей. Каждая страна, включая, конечно, Украину, имеет право выбирать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности Йенс Столтенберг генсек НАТО

Столтенберг также предупредил о возможном изменении природы конфликта на Украине. По его словам, любое использование Россией ядерного оружия на Украине грозит определенными последствиями. Генсек альянса призвал никогда не начинать подобный конфликт.

Ускоренная процедура

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в альянс. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Киев «подает заявление, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке».

Однако генсек НАТО исключил принятие Украины в альянс прямо сейчас. «Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне», — подчеркнул он. По словам Столтенберга, это ключевой вопрос, на котором сосредоточены все участники альянса.

В Белом доме также отреагировали на решение Украины и подчеркнули, что для обсуждения этого вопроса сейчас неподходящее время. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле», — отметил он.

При этом советник офиса Зеленского Алексей Арестович допустил, что Украина вступит в НАТО летом 2023 года. После подачи соответствующей заявки «вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась», подчеркнул он.

Действия России

Накануне президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда Владимир Путин президент России

Глава МИД страны Сергей Лавров объяснял, что Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы противостоять стремлению Европы сделать Украину частью Североатлантического альянса. «Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — отметил он.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.