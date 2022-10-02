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Генсек НАТО уклонился от прямого ответа о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Столтенберг вновь не дал прямой ответ на вопрос о вступлении Украины в альянс
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото:Europa Press/ Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс. Его слова приводит ТАСС.

«НАТО придерживается политики открытых дверей. Каждая страна, включая, конечно, Украину, имеет право выбирать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности», — заявил он, не давая однозначного видения ситуации, примет ли политический блок подобное решение.

Столтенберг подчеркнул, что принятие любой страны в НАТО должно быть принято консенсусом всех 30 государств-союзников Североатлантического альянса.

30 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав государства Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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