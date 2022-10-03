Генсек НАТО предупредил об изменении природы конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг предупредил, что ядерное оружие изменит конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC предупредил, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине изменит природу конфликта и будет иметь последствия.

Мы сообщили президенту (России Владимиру) Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Столтенберг повторил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он назвал рассуждения о применения ядерного оружия опасными и безрассудными.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, после чего обвинил Запад в ядерном шантаже и добавил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом РФ.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит изменений в готовности стратегических ядерных сил России, но продолжает следить за развитием ситуации.

В Германии увидели на Украине риск ядерной катастрофы

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что немецкое правительство втягивает Германию в конфликт на Украине и несет ответственность за эти действия. Она увидела риск ядерной катастрофы в случае дальнейшей эскалации, сообщает издание Junge Welt.

Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию Сара Вагенкнехт депутат бундестага ФРГ

Вагенкнехт добавила, что экономическая война против России мешает урегулированию кризиса. По ее мнению, санкции вредят Европе больше, чем Москве, и служат интересам Вашингтона.

Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». Такую возможность также исключал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в США пока не видят угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине. Он также отметил, что в контактах с Россией на высоком уровне Соединенные Штаты донесли свою озабоченность касательно применения подобных видов вооружений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь подчеркивал, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине.

