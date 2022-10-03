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В НАТО объяснили невозможность отозваться на просьбы Зеленского о помощи

Постпред ФРГ Кенинг: у НАТО нет обязательств по коллективной обороне перед Украиной

Фото: Unsplash.com

Постоянный представитель ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг в беседе с Spiegel объяснил невозможность для альянса отозваться на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи.

«Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне», — напомнил дипломат.

По его словам, Германия ни в коем случае не хочет, чтобы Североатлантический альянс принимал участие в боевых действиях, поскольку это приведет к большой войне, участниками которой окажутся все 30 государств-членов, не желающих этого.

Кениг также призвал расценивать помощь Украине со стороны западных союзников из НАТО как действия отдельных стран, а не всего политического блока.

Ранее газета New York Times сообщила, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс раньше, чем закончится российская спецоперация на ее территории. В случае ее присоединения к альянсу ему пришлось бы обратиться к пятой статье устава о взаимной обороне всех членов.

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Марина Совина
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