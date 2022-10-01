В офисе Зеленского назвали срок возможного вступления Украины в НАТО

Советник Зеленского Арестович заявил о возможном вступлении Украины в НАТО летом 2023 года

В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что республика может вступить в НАТО в июле следующего года на саммите в Вильнюсе. Такой срок назвал советник офиса главы государства Алексей Арестович, сообщает портал «Страна.ua».

По его словам, после того как Киев подал заявку на вступление в альянс, «вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась».

«НАТО должно предоставить еще, возможно, статус кандидата. После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной-кандидатом в НАТО, немного сложней», — заявил Арестович.

30 сентября президент Украины сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

Однако представители альянса пока отказались принимать Украину в свой состав, а в Белом доме отметили, что «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».