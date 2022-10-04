Дизайнер перечислил дешевые интерьер-лайфхаки для квартиры

The Sun: чтобы квартира выглядела более стильно, нужны корзины и матовая краска

Дизайнер по имени Гаррет, ведущий канал GarrettLeChic на YouTube, перечислил дешевые интерьер-лайфхаки. По его словам, любая квартира будет выглядеть более стильно, если покрасить стены матовой краской и обставить предметами антиквариата, цитирует издание The Sun.

Прежде всего, он посоветовал украсить дом корзинами, которые будут играть и функциональную, и эстетическую роль. Кроме того, рассказал Гаррет, нужно остановить выбор на матовой краске, которая сделает стены элегантнее.

В доме дизайнер порекомендовал держать цветы, причем и настоящие — гортензии или тюльпаны, — и искусственные. В каждом помещении, продолжил Гаррет, можно поставить по одной вещи из антикварной лавки.

Также он предложил выбирать для комнат маленькие акцентные столы, а на стенах развешивать недорогие работы «неизвестных местных художников», подсвеченные специальной подсветкой.

Ранее тиктокерша Мег Коатс, специализирующаяся на дизайне интерьеров, сделала контрастный ремонт столовой всего за 60 фунтов стерлингов (3,8 тысячи рублей). Чтобы преобразить комнату своими руками, женщина перекрасила стол, стулья и стены.