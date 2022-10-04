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Дизайнер перечислил дешевые интерьер-лайфхаки для квартиры

The Sun: чтобы квартира выглядела более стильно, нужны корзины и матовая краска

Фото: Curology / Unsplash

Дизайнер по имени Гаррет, ведущий канал GarrettLeChic на YouTube, перечислил дешевые интерьер-лайфхаки. По его словам, любая квартира будет выглядеть более стильно, если покрасить стены матовой краской и обставить предметами антиквариата, цитирует издание The Sun.

Прежде всего, он посоветовал украсить дом корзинами, которые будут играть и функциональную, и эстетическую роль. Кроме того, рассказал Гаррет, нужно остановить выбор на матовой краске, которая сделает стены элегантнее.

В доме дизайнер порекомендовал держать цветы, причем и настоящие — гортензии или тюльпаны, — и искусственные. В каждом помещении, продолжил Гаррет, можно поставить по одной вещи из антикварной лавки.

Также он предложил выбирать для комнат маленькие акцентные столы, а на стенах развешивать недорогие работы «неизвестных местных художников», подсвеченные специальной подсветкой.

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Александра Лисица
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