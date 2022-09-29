Тиктокерша преобразила комнату своими руками всего за 3,8 тысячи рублей

The Sun: тиктокерша сделала контрастный ремонт столовой за 80 фунтов стерлингов

Тиктокерша Мег Коатс, специализирующаяся на дизайне интерьеров, сделала контрастный ремонт столовой всего за 60 фунтов стерлингов (3,8 тысячи рублей). На ролик обратило внимание издание The Sun.

Чтобы преобразить комнату своими руками, женщина зачистила старый обеденный стол от остатков краски, затем нанесла базовый слой белой краски и покрасила его в матовый черный цвет. Так же она поступила со стульями из этого гарнитура.

Для стола Коатс вырезала из картона подставки под блюда и раскрасила их в черный и белый цвета. Скучные стены цвета магнолии любительница ремонта оживила секцией золотой краски. Также она повесила на стены недорогие полки, выкрашенные в черный цвет.

Затем Коатс прикрепила на стену две картины в черной рамке, а окна в двери украсила квадратами черной самоклеящейся пленки. Интерьер дополнили небольшие декоративные банки, зелень в горшках и легкие занавески-сетки.

Ранее дизайнер интерьеров Лиз Лаври в TikTok подсказала простой способ придумать эффектный интерьер. По ее словам, перед ремонтом стоит сперва придумать настроение, которое должно царить в каждой комнате.