Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Тиктокерша преобразила комнату своими руками всего за 3,8 тысячи рублей

The Sun: тиктокерша сделала контрастный ремонт столовой за 80 фунтов стерлингов

Фото: @megcoatess

Тиктокерша Мег Коатс, специализирующаяся на дизайне интерьеров, сделала контрастный ремонт столовой всего за 60 фунтов стерлингов (3,8 тысячи рублей). На ролик обратило внимание издание The Sun.

Чтобы преобразить комнату своими руками, женщина зачистила старый обеденный стол от остатков краски, затем нанесла базовый слой белой краски и покрасила его в матовый черный цвет. Так же она поступила со стульями из этого гарнитура.

Для стола Коатс вырезала из картона подставки под блюда и раскрасила их в черный и белый цвета. Скучные стены цвета магнолии любительница ремонта оживила секцией золотой краски. Также она повесила на стены недорогие полки, выкрашенные в черный цвет.

Материалы по теме:
«Хаос должен быть тщательно продуман» 10 главных принципов оформления домашнего интерьера
«Хаос должен быть тщательно продуман»10 главных принципов оформления домашнего интерьера
8 апреля 2017
Его ворсейшество Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
Его ворсейшествоБессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
7 декабря 2017

Затем Коатс прикрепила на стену две картины в черной рамке, а окна в двери украсила квадратами черной самоклеящейся пленки. Интерьер дополнили небольшие декоративные банки, зелень в горшках и легкие занавески-сетки.

Ранее дизайнер интерьеров Лиз Лаври в TikTok подсказала простой способ придумать эффектный интерьер. По ее словам, перед ремонтом стоит сперва придумать настроение, которое должно царить в каждой комнате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Крыму призвали отправить на военную подготовку не служивших в армии мужчин
В НАТО прокомментировали аварию на «Северных потоках»
Российский художник потребовал от Comedy Club миллион рублей
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
В российском городе заметили призывающую по громкоговорителю в военкомат машину
В Госдуме назвали возможную цель приглашения депутатов в Кремль
10-летняя девочка поймала огромную аллигаторовую щуку длиной 2,5 метра
Лыжник сборной России получил повестку в военкомат
Российский губернатор высказался об ограничениях для не получивших повестку
В Москве начали продавать квартиры со скидкой до 60 процентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.